خالد عبد الرحمن يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلن الفنان السعودي خالد عبد الرحمن تعافيه من فيروس كورونا، مبيناً أنه خضع للعلاج لمدة 10 أيام في أحد مستشفيات الرياض، موضحاً أنه الآن بصحة جيدة ولم يؤثر عليه الفيروس، لافتاً إلى أنه تأكد من إصابته بعد إجراء تحليل طبي قبل فترة.

وذكر خالد، أن والدته مصابة بالفيروس أيضاً ولكن حالتها في تحسن مستمر، وذلك على هامش حفله الغنائي الذي أحياه مؤخراً أونلاين ضمن حفلات صيف 2020 «مكملين معاكم»، التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمكتب الفني لمجموعة MBC.

وقدم «مخاوي الليل» خلال الحفل، الذي تم تأجيله منذ الأسبوع الماضي بسبب حفل جورج وسوف، عدد كبير من أشهر أغانيه القديمة والجديدة في وصلة غنائية استمرت لأكثر من ساعتين، ومنها: «تذكار، لأجل حبك، حدي نظر، هب نسناس الهوى، رعش قلبي سحر عينك، ياللي بهواك محكوم، يالايمتني، كفى سوء ظن، رجعنا بعد ما كنت، ولمتى قلبي أسيرك».

يستعد خالد عبد الرحمن حالياً لإصدار ميني ألبوم جديد يتضمن 4 أغانٍ من كلماته وألحانه، كما طرح أغنية منفردة منذ أيام بعنوان «تنتخي بي»، وهي من أشعار الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع مدحت خميس.

كما دخل عبد الرحمن مجال التمثيل لأول مرة في مشواره الفني، حيث جسد بطولة مسلسل «ضرب الرمل» الذي عرض خلال شهر رمضان هذا العام.