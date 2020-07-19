نشوى مصطفى في تصريح جريء أحلم بهذا الفنان الراحل

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة نشوى مصطفى في منشور لها على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” قالت فيه إنها رأت الفنان الراحل ممدوح وافي في المنام مؤخراً، وحينما فتحت حسابها وجدت أمامها صورة ابنته الأمر الذي وصفته بالغريب إلى حد كبير، وكأنها إشارة تخبرها بضرورة قراءة الفاتحة على روحه.

وكتبت نشوى: “حاجة غريبة حصلت من فترة حلمت بممدوح وافي الله يرحمه كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية “ولاد الشوارع” وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم دلوقتي بافتح بروفايلي لقيت صورة لبنته قدامي بنته ممثلة هاوية شاطرة أوي وموهوبة حقيقي استغربت وحسيت إن روحه طالبة نقرا له الفاتحة ادعوا لممدوح بالرحمة روحه طالباها، الله يرحمك يا ممدوح أنت وكل الغاليين”.

جدير بالذكر أنه تم الكشف عن مرض وافي صدفة أثناء مرافقته صديقه ‏الحميم الفنان أحمد زكي في رحلة علاجه من سرطان الرئة، واشتدت عليه الآلام في هذه الفترة حيث كشف الأطباء ‏عن إصابته بمرض سرطان الجهاز الهضمي، وتوفي يوم السبت الموافق 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2004، عن عمر ناهز الـ53 عامًا .