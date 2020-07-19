برسالة صوتية.. هذا ما طلبه أحمد عز من جمهوره

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن عاد الفنان أحمد عز إلى بروفات مسرحيته “علاء الدين” تمهيداً لإعادة عرضها في عيد الأضحى القادم.

وروج عز للمسرحية برسالة صوتية كشف بها عن موعد عرض المسرحية، وذلك عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، حيث نشر مقطع فيديو يكشف فيه موعد عرض المسرحية في عيد الأضحى على مسرح “كايرو شو” يوم 31 يوليو ويومي 1 و2 أغسطس”.

ومسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

من ناحية أخرى، يكثف الفنان أحمد عز جلسات العمل مع النجم كريم عبد العزيز وباقي أبطال فيلمهما الجديد “كيرة والجن” استعداداً لاستئناف التصوير بعد عيد الأضحى مباشرة، للانتهاء من تصوير الفيلم واللحاق بعرضه نهاية العام الجاري.

والفيلم يعد اللقاء الأول الذي يجمع بين النجمين الكبيرين وتنضم إليهما الفنانة هند صبري مع بعض ضيوف الشرف.