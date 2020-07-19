أصالة تضع النقاط على الحروف: لن أستسلم

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت المطربة السورية أصالة قلق جمهورها بعدما نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة، وكتبت عليها: “أنا وحدي معي.. أُلوّن مجلسي وأُشعل شمعي وأرتّب كلّ ما حولي، وغالبًا أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحده تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّني أستصغره، أنا وحدي.

وأضافت: “أحمل مفتاح بيتي، ولا أنسى محفظتي، وأحنّ عليّ وأرحمني، وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي، كنتُ عنّي منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّي اليوم بدأت ودًّا معي وعهدًا أمام الله، بأنّي لنّ أخذلني، ولنّ أهون، أنا خُلقت كيّ أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي، أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي”.

وتابعت: “أسمعني وأصدقني، ولا أعتاد ألمًا ولا أُعاقبني، أنا مسؤولة عنّي وعليّ أنّ أطمئنّ، المهمّ أنّي قدّ بدأتّ، رحلة معي وحدي، أُحيط عائلتي غير المحبّة الكثير من الأمان، أتبع حدسي أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي “.

وعلق العديد من متابعي أصالة على رسالتها معلنين قلقهم على نجمتهم خاصة بعد الأخبار التي تم تدولها حول عودتها إلى زوجها الأسبق أيمن الذهبي، ثم نفيها لتعود الاخبار لكن عن طارق العريان.

من ناحية أخرى، تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريباً، بعد آخر ألبوماتها “في قربك” الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.