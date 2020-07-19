متابعة بتجـــــــــرد: أثارت المطربة السورية أصالة قلق جمهورها بعدما نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة، وكتبت عليها: “أنا وحدي معي.. أُلوّن مجلسي وأُشعل شمعي وأرتّب كلّ ما حولي، وغالبًا أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحده تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّني أستصغره، أنا وحدي.
وأضافت: “أحمل مفتاح بيتي، ولا أنسى محفظتي، وأحنّ عليّ وأرحمني، وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي، كنتُ عنّي منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّي اليوم بدأت ودًّا معي وعهدًا أمام الله، بأنّي لنّ أخذلني، ولنّ أهون، أنا خُلقت كيّ أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي، أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي”.
وتابعت: “أسمعني وأصدقني، ولا أعتاد ألمًا ولا أُعاقبني، أنا مسؤولة عنّي وعليّ أنّ أطمئنّ، المهمّ أنّي قدّ بدأتّ، رحلة معي وحدي، أُحيط عائلتي غير المحبّة الكثير من الأمان، أتبع حدسي أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي “.
وعلق العديد من متابعي أصالة على رسالتها معلنين قلقهم على نجمتهم خاصة بعد الأخبار التي تم تدولها حول عودتها إلى زوجها الأسبق أيمن الذهبي، ثم نفيها لتعود الاخبار لكن عن طارق العريان.
من ناحية أخرى، تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريباً، بعد آخر ألبوماتها “في قربك” الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تضع النقاط على الحروف: لن أستسلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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