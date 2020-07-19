السبب الحقيق وراء تأجيل عرض فيلم إلهام شاهين الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن استقرت منتجة وبطلة فيلم “حظر تجول” الفنانة إلهام شاهين على شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لطرحه في دور العرض السينمائية، قالت إلهام في تصريحات صحفية لها إن قرار التأجيل جاء في صالح الفيلم بسبب الأزمة التي تمر بها دور العرض في الفترة الحالية حيث إن نسبة الـ25% التي قررت لدخول الجمهور القاعات غير كافية لتعويض تكاليف أي فيلم، وهو ما يصيب المنتجين بخسائر كبيرة، ولذلك جاء قرار التأجيل إلى نوفمبر القادم.

ويحكي الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، وتعود الأحداث إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23.

وكان آخر أفلام إلهام شاهين، “يوم للستات” التي شارك في بطولته كل من الفنانة نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار وأحمد داوود، وتدور قصته داخل حي شعبي بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحي في حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.