لقاء سويدان تكشف عن ذكرياتها مع الثانوية العامة

القاهرة - لايف ستايل كشفت الفنانة لقاء سويدان عن ذكرياتها مع الثانوية العامة، قائلة :"كنت أعشق المواد الأدبي كاللغة العربية وتحديدًا النصوص والشعر كما كنت أحب التاريخ ولكني كنت أكره العلوم كالفيزياء والرياضة".

وأضافت: "مجموعة تجاوز الـ70% وكان وقتها رقم كبير يؤهلني لدخول كليات جيدة والتحقت أول عام باقتصاد وعلوم سياسية جامعة مصر ولكن والدتي كانت شديدة الإيمان بموهبتي الفنية واقنعتني بترك الكلية والالتحاق بمعهد الفنون المسرحية وهو ما حدث بالفعل". قد يهمك أيضاً :

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