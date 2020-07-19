الفتيات في "تيك توك" يخطفن الأنظار من محمد رمضان وسوبر ساكو

أطلق الفنان المصري محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "تيك توك"، وذلك عبر قناته على موقع الفيديو "يوتيوب" وشاركه الكليب مغني الراب العالمي الأرمني سوبر ساكو.

وضم الكليب العديد من المشاهد منها ما اعتاد عليه محمد رمضان في كليباته التي أطلقها ومنها ما هو جديد، حيث استطاع "الموديلز" حول النجمين رمضان وساكو أن يخطفن الأنظار منهما منذ أول مشهد في الكليب، إذْ ظهر قرابة 17 فتاة في الكليب بجانب نجمي الأغنية.

وظهر ساكو للمرة الأولى على الجمهور المصري في هذا الكليب من خلال محمد رمضان وجاء تصوير مشاهد الكليب الخاصة به على ما يبدو أنها في منزله الذي ظهر بشكل فخم وتم التصوير في حمام السباحة وحوله، وأيضًا في غرفة نوم، فضلًا عن بعض المشاهد التي غلب عليها الرقص و"اللعب بالفلوس" وكأنه أراد أن يُظهر أنه يشتري كل شيء بأمواله.

على الجانب الآخر ظهر محمد رمضان ووله الموديلز أيضًا وبعض الراقصين وأوحت كلماته بأنه شخص لا يمتلك متسعًا من الوقت كي يتفرغ لأسرته لينتهي به الأمر إلى تطليق زوجته؛ إذْ كان من الطبيعي أن يصل لهذا كونه مهتمًا بجمع المال وعقد الصفقات حتى أنه طلب منها لو أرادت أن تراه فلتذهب إليه في مقر عمله.

ولم تخل مشاهد محمد رمضان من "اللعب بالفلوس" أيضًا حتى أنه ظهر وهو يرمي بها في "باسكت" وكأنها لا تهمه من كثرتها، وظهر بالعديد من الملابس التي اعتاد أن يرتديها أيضًا ولم يتخل عن النظارة والسيجارة.

Advertisements

وقبل عرض الكليب على "اليوتيوب" وصل أولًا إلى العالمية، إذْ تم عرضه في ميدان تايم سكوار في نيويورك، ونشر محمد رمضان مقطعا من الأغنية على حسابه في "إنستغرام" وعلق عليها قائلًا: "شكرًا على كل الفيديوهات اللي وصلتني من نيويورك، وبعتذر جدًا عن تأخير الكليب لمساء اليوم".

يُذكر أن أغنية "تيك توك" من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس وتعاون في الفيديو كليب مع المخرج حسام الحسيني، والكليب تم تصويره ما بين مصر وأمريكا، حيث صور كل نجم بالأغنية ‏في ‏بلده.

ويعد هذا التعاون الذي جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول ‏للفنان المصري ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربي ‏سعد لمجرد في أغنية "إنساي"، وهناك ‏تعاون جديد ‏سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقًا ‏أثناء حفله في المغرب ‏ديسمبر الماضي

قد يهمك أيضاً :