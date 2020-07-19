شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة تطرح عملين جديدين قريبا بالتعاون مع حسن شاكوش.. "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الراقصة جوهرة عن تعاونها مع المطرب الشعبى حسن شاكوش، فى عملين فنيين جديدين سيتم طرحهما قريبًا، حيث نشرت جوهرة صورة تجمعها مع حسن شاكوش، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "مشروعان رائعان جميلان سيخرجان قريبًا مع حسن شاكوش الموهوب والجاد الذى يستحق حقًا كل النجاح الذى يحصل عليه الآن.. ستحبون هذه الألحان، أنا مهووسة بهم ولا يمكننى الانتظار لإطلاقهم".

يأتى هذا بعد أيام من ظهور المطرب الشعبى حسن شاكوش، من خلال الحساب الرسمى لصديقه المطرب عمر كمال، على تيك توك، فى قالب مختلف تماماً عما اعتاد عليه متابعوه، حيث قدم وصلة من التواشيح الدينية بصوته خلال فيديو قصير فاجأ به عمر كمال متابعيه ومتابعى شاكوش مؤخراً.

على جانب آخر ظهر النجم تامر حسنى، فى مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وهو يستمع لأغنيته الشهيرة "بتغيب" بصوت المطرب الشعبى عمر كمال.

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وحرص تامر حسنى على الإشادة بصوت المطرب الشعبى قائلاً: "الله يا عمور يا فنان يا حقيقي"، بعد أن نجح الثانى بأداء الأغنية بشكل جيد.

ومن جانبه حرص المطرب الشعبى عمر كمال، على اعادة نشر الفيديو الخاص بتامر حسنى اثناء استماعه له، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "بدال عجب تامر بكرة هنزلها كاملة".

يشار إلى أن مايو الماضى، شهد مشاركة المطرب عمر كمال متابعيه عبر حسابه على موقع انستجرام من خلال أحد الاستديوهات، مقطع فيديو ظهر فيه أثناء تقديم مقطع من أغنية جديدة له، تتعاون فيها مع الراقصة جوهرة، وقد دخلت جوهرة فى المشهد لترقص على أنغام الأغنية، فيما قالت حينها، "عمر كمال وجوهرة وشاكوش قريباً"، وذلك فى إشارة إلى اقتراب طرح الكليب الذى تضمن مقطع غنائى منه.