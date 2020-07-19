شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الفنان فؤاد خليل: تاريخ ميلاد والدى المتداول على الإنترنت غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد فؤاد خليل ابن الفنان الكوميدى الكبير أن التاريخ المتداول لذكرى ميلاد والده خطأ، وأوضح ابن الفنان الكبير قائلاً :" موقع ويكيبديا أورد تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو على أنه ذكرى ميلاد والدى بالرغم من أن تاريخ ميلاده الصحيح هو 1نوفمبر عام 1940، وتاريخ وفاته 9 إبريل عام 2012، وأشار ابن الفنان فؤاد خليل إلى أنه والده نشأ بين الإسكندرية والقاهرة وكان والده أحمد خليل سعد طبيب أشعة عمل لفترة فى الكويت ووالدته تركية الأصل.

وتابع:" كان ترتيب والدى الثالث والأخير بين إخوته وكان له أخ وأخت تخرجا من كلية الصيدلة ، ووالدى يعشق الفن ولكنه التحق بكلية طب الاسنان لرغبة والده ، وخلال دراسته بكلية الطب تقدم لاختبارات معهد التمثيل ورسب مرتين وكان أعضاء اللجنة زكى طليمات وجلال الشرقاوى وقالواإنه لا يصلح للتمثيل ، على الرغم من أن جلال الشرقاوى استعان به فيما بعد فى عدد من المسرحيات ومنها راقصة قطاع عام"

وأضاف:" قضى والدى فى كلية الطب 10 سنوات بدلا من 7 لانشغاله بالفن ومحاولته الالتحاق بمعهد التمثيل ، وكان خلال دراسته يلتحق بفرق المسرح الجامعى، وادعى فى بداياته أن له صلة قرابة بالفنانة شادية التى كانت تعرف والدته ولكنهما لم يكونا أقارب"

وأكد أحمد فؤاد خليل على دور الفنانين أمين الهنيدى وفؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولى فى اكتشاف والده وتقديم موهبته حيث قدموه فى أدوار صغيرة حتى كانت انطلاقته فى مسرحية مع خالص تحياتى بطولة الفنان مع خالص تحياتى بعد أن رأه فى مسرحيات أمين الهنيدى.

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تزوج الفنان فؤاد خليل من إحدى زميلاته بكلية طب الاسنان بعد أن جمعته بها علاقة حب وأنجب منها ابنيه أحمد ومنة ، ومارس الطب بعد تخرجه وفتح عيادة حتى عام 1987 حتى قرر التفرغ للفن.

وتألق الفنان الكبير فى العديد من الأدوار الكوميدية التى ارتبط بها الجمهور ومنها أعماله المسرحية :مع خالص تحياتى، وراقصة قطاع عام، وعلى الرصيف، وسوق العصر، كما شارك فى العديد من الأعمال السينمائية التى أبدع فيها حتى وإن شارك فى مشهد واحد ومنها، أفلام الكيف، جاءنا البيان التالى، الوحوش الندل، والبيضة والحجر ، الدنيا على جناح يمامة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وغيرها وكان آخر أعماله فيلم "صايع بحر" وظهر فيه في مشهد واحد فقط، كما شار فى عشرات المسلسلات.

وأصيب بجلطة أثناء عمله فى فوازير عمو فؤاد وأقعده المرض لمدة اقتربت من 8 سنوات أصيب خلالها بالشلل وابتعد عن الفن.

وقال ابنه أحمد أنه غير صحيح أن الفنانين لم يزوروا والده خلال فترة مرضه، مؤكدا أن الكثيرين منهم زاروه فى بداية مرضه ومنهم الزعيم عادل إمام والفنانين محمود عبدالعزيز ورجاء الجداوى وهانى شاكر وماجد المصرى ووحيد سيف وغيرهم، وقلت هذه الزيارات بالتدريج حتى وفاته، وحضر جنازته أحمد بدير وأشرف زكى وسامح الصريطى وأشرف عبدالغفور.