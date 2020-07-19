شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا يدعم "آيشورايا راى" بطريقته بعد إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم نجم المصارعة الحرة والممثل الأمريكى الشهير، جون سينا، دعمه لنجمة بوليوود آيشورايا راى وذلك بعد دخولها المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد، ونشر جون سينا صورة لايشورايا راى عبر حسابه الرسمى بانستجرام، واكتفى بنشر الصورة ولم يعلق عليها، أو يرفقها بأى رسائل.



جون سينا

ونٌقلت نجمة بوليوود الشهيرة آيشواريا راى وابنتها الى المستشفى ، و ذلك بسبب عدد من الأعراض الناتجة عن إصابتهما بفيروس كورونا " covid-19 " الذى يهدد العالم الان وذلك حسب موقع " دايلي ميل "، كانت الممثلة آيشواريا راى البالغة من العمر ( 46 عام ) عزلت نفسها فى المنزل مع ابنتها الصغيرة آراديا ، البالغة من العمر ثمانية أعوام ، ولكن يقال إنها ذهبت إلى مستشفى مومباى بعدما أصيبت بحالة من ضيق التنفسى الحاد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة " تايمز أوف إنديا ".

وكشف زوج إيشواريا " أبهيشيك باتشان " ذو الـ 44 عام، ووالد زوجها نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان البالغ من العمر (77) عاما عن إصابتهما بفيروس كورونا "Covid-19" لكنه قال إنهما سيعزلان أنفسهما فى المنزل ، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الأجتماعي " تويتر " .