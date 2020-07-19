شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك: سيأتى ما يُفرح قلوبنا فلا يعقب الأحزان إلا السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة حنان ترك، أنه سيأتى ما يفرح قلوبنا، حيث إنه لا يعقب الأحزان إلا السعادة ولا يعقب الحرمان إلا العطاء، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: "سيجعل الله بعد عُسريُسرا"، وكتبت حنان، عبر حسابها على تويتر: "سيأتى ما يُفرح قلوبنا بإذن الله، ليس عِلماً بالغيب وإنما ثقة برب رحيم، فلا يعقب الأحزان إلا السعادة ولا يعقب الحرمان إلا العطاء، ليس هذا قولى إنما هو قول رب العالمين (سيجعل الله بعد عُسريُسرا)".



حنان ترك

وتفاعلت الفنانة حنان ترك مع متابعيها من خلال حسابها على موقع تويتر بمناسبة اقتراب عيد الأضحي، حيث نشرت بوست كتبت فيه: "اللهم بلغنا ‎العشر الأوائل من ذي الحجة، ونحن في أحسن صحة وحال .. مجبورين ومرحومين برحمتك يا ارحم الراحمين".

وتعتاد الفنانة حنان ترك الظهور من وقت لآخر عبر حساباتها على السوشيال ميديا لتهنئة متابعيها بمناسبات مثل شهر رمضان الكريم حيث سبق وهنأت متابعيها به، كما حرصت مع تفشي فيروس كورونا أن تكتب عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "حدثت نفسي كثيرا في تلك الأيام العصيبة عن نبى الله يونس ودعائه العظيم الذى يصرخ فيه بكل وحدانيه وبكل توحيد أنه لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، ما أحوج البشرية كلها أن تقوله وتهتز أركانها بمعانيه... فلا سبيل من الخروج من الظلمى إلا بالاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله".

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وكانت الفنانة حنان ترك، كشفت فى وقت سابق من العام الماضى عن عودتها لجمهورها خلال الفترة المقبلة بطريقة جديدة، وذلك وفقاً لما ذكرته عبر حسابها الرسمى على فيس بوك.

حنان ترك أعلنت أنها ستكون على تواصل مع محبيها ومتابعيها كل خميس، وذلك من خلال فيديو لايف تجيب فيه عن كل التساؤلات، كما طلبت من متابعيها الاشتراك فى قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، بهدف مشاهدة كافة الفيديوهات التى ستطل بها عليهم.

كما طالبت الجمهور بعدم الانسياق وراء الحسابات التى تنتحل شخصيتها بقولها "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجارٍ توثيقه، وأنا غير مسئولة عن أى شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًا".