شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة تجمع عمالقة الزمن الجميل عمر الشريف وعبد الحليم وبليغ حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفظ كثير من الصور بقيمة عظيمة كونها مخزن للذكريات خاصة عندما ترتبط بوجوه شخصيات شهيرة ومؤثرة فى أجيال متعاقبة، حيث تكون الصورة هى أول اختيارات أى شخص يبحث عن تفاصيل من الماضى مهما بعد زمنه، فالنظر إلى صورة واحدة من الأرشيف، يكفى لاستعادة شخص عشرات بل مئات الذكريات المرتبطة بمرحلة عمرية معينة فى الحياة، بما تحمله من صداقات وعداوات ونجاحات أحيانًا، وإخفاقات فى أحيان أخرى.

ولكل شخص ذكرياته الخاصة التى يحتفظ بها من مراحل عمره المختلفة، وتتجسد الذكريات الجميلة بحياتنا فى المقتنيات والهدايا والصور الشخصية سواء الفردية منها أو الجماعية مع الأسرة والأصدقاء، ومع وجود تلك الأشياء بحوزتنا نعيد مشاركتها مع المقربين منا خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وفى حالة كبار النجوم الذين مازالوا على قيد الحياة أو هؤلاء الذين رحلوا قبل أن يواكبوا عصر التقدم التكنولوجى الذى نعيشه فى وقتنا الحاضر، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعى العديدة، تقوم الصور بدور استعادة الذكريات القديمة والنادرة.

وفى هذا الصدد انتشرت صورة قديمة تجمع ثلاثة من عمالقة الفن بالزمن الجميل، هم النجم العالمى الراحل عمر الشريف، والفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، والملحن الكبير بليغ حمدى، ويظهر الثلاثى فيما يبدو أنها جلسة عمل، حيث كانوا يجتمعون حول مسجل صوتى، وتظهر علامات التركيز على وجه عبد الحليم الذى كان يستمع لما يردده المسجل الصوتى، فيما يمسك بليغ بورقة وقلم، بينما يتوسطهما عمر الشريف.

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يشار إلى أن ذكرى وفاة الراحل عمر الشريف، مرت يوم 10 يوليو الجارى، وكانت قد أحيت صحيفة "الموندو" الإسبانية هذه المناسبة، وقالت إن "الفنان عمر الشريف توفى قبل خمس سنوات، متأثراً بمرض الزهايمر الذى جعل صحته الحساسة بالفعل أكثر صعوبة، وعلى الرغم من ذلك العديد من المصريين وخاصة الفنانين يشعرون أنه لا يزال موجودا وذلك لأن الممثل المصرى أصبح أيقونة فى القرن العشرين".

وأشارت الصحيفة - فى تقرير لها - إلى أن عمر الشريف شارك فى 100 فيلم، وعشرات من الأعمال الآخرى، ومعروف عن عمر الشريف أن انفصاله عن المرأة الوحيدة التى أحبها وهى فاتن حمامة، وهو الذى أثر على صحته بشكل كبير، وكانت فاتن حمامة السبب فى اعتناقه الإسلام.

وأضافت الصحيفة أنه تزوج من فاتن حمامة فى 1954 ولكن العلاقة تدهورت بشدة بينهما فى عام 1966، وهو العام الذى انفصلوا عن بعضهما، وتلقى الف عرض زواج اسبوعيا من المعجبين المفتونين برجولته، إلا أنه لم يتزوج مرة أخرى، فقد اعتنق الاسلام من أجل تعزيز علاقتهما ، وكانت هذه أكبر تضحية فى حياته، ومات عمر الشريف بعد موت فاتن حمامة بفترة قليلة.

وعانى عمر الشريف من مشاكل فى القلب والأوعية الدموية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التدخين، ويقال أنه لفترة طويلة كان يدخن معدل 100 سيجارة فى اليوم، وهى السبب فى إصابته بأزمة قلبية.