شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد لـ"الخليج 365" عن ألبومه الجديد: يتضمن كافة أنواع الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم أحمد سعد طرح ألبومه الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل إنتهاء العام الجارى، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، موضحا أنه يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم من يتعاون معهم لأول مرة ويحمل عدد من الأغانى المتنوعة ومنها الرومانسى والحزين والشعبى، وأضاف سعد أن فترة غيابه ليس له شأن فيها، حيث أنه يعتمد دائما على الكيف، وليس الكم فى أعماله بالإضافة إلى الظروف التى يمر بها فى كل فترة.

ومن ناحية أخرى ينتظر النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش طرح أغنية "100 حساب"، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

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يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى .