شكرا لقرائتكم خبر عن انت مواليد سنة كام فى أفلام الزعيم عادل إمام؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الزعيم عادل إمام، من أشهر الفنانين فى مصر، ومنذ بدايته الفنية، وحتى يومنا هذا، فقد عاصره وارتبط بأعماله الفنية، العديد من الأجيال المصرية والعربية، فمنذ عام 1960 وحتى اليوم، قدم الزعيم العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، والتى ارتبطت وفقا لتاريخ عرضها بميلاد جيل جديد.
فى هذا السياق، يقدم ”الخليج 365” لجمهوره من القراء، مجموعة من أعمال الزعيم عادل إمام الفنية، ليخبرونا عن اسم العمل الفنى الذى ارتبط طرحه بتاريخ ميلادهم.
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