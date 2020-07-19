شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يحيى جماهيره من أمام العشة: صباحكم رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد مكى، على تقديم التحية لجمهوره ومتابعيه عبر حساباته على منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث نشر صورة جديدة له عبر حساب انستجرام الخاص به، ظهر خلالها بشكل جديد واقفا أم إحدى العشش المبنية من "عيدان الغاب"، داعيا لمتابعيه، قائلا: "صباحكم رزق".



أحمد مكى

من ناحية أخرى، استقر النجم أحمد مكى على الجزء السادس من مسلسله الأشهر "الكبير قوى" للعودة به للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 ‏سنوات، منذ أن قدم مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وذلك بعد 5 سنوات حظيت بنجاح كبير طيلة المواسم ‏الماضية، حيث تعاقد مكى بشكل رسمى على تقديمه فى موسم رمضان المقبل 2021.‏





وينتظر مكى موافقة النجوم الذين شاركوه فى المواسم السابقة وأبرزهم دنيا سمير غانم، ومحمد سلام للمشاركة فى ‏الجزء السادس، خاصة أن كلا منهام مرتبط بأعمال ستعرض فى نفس الموسم وتحديدا النجمة دنيا سمير غانم التى قدمت ‏بطولات عدد من الأعمال خلال السنوات الماضية.

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كما ينتظر أحمد مكى فتح المسارح من أجل عرض مسرحية "حزلقوم"، التى عرضها على مسارح السعودية الفترة ‏الماضية، ويشارك فى بطولة المسرحية بجانب مكى، كل من بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سليمان عيد، ‏وأخرون، تأليف حسن المهدى ومحمد جلال، وإخراج كريم سامى‎.‎

وفى سياق آخر، يسعى مكى للانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "مفيش مشكلة" مع المخرج كريم السبكى، ويعود مكى ‏للسينما من جديد، بعد انقطاع دام 7 سنوات، منذ تقديم آخر أفلامه "سمير أبو النيل" عام 2013، وشاركه البطولة كل ‏من نيكول سابا، محمد لطفى، دينا الشربينى، والراحل حسين الإمام‎.‎

وكانت آخر أعمال أحمد مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وشارك فى بطولة المسلسل كل من دينا الشربينى، ‏هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومى فؤاد، أوس أوس، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هشام فتحى، تأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر‎.‎