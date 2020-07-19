شكرا لقرائتكم خبر عن جادين سميث يصور أغنية جديدة رغم تصدر اسمى والديه عناوين الصحف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر جادين سميث، ابن النجم العالمي ويل سميث، وهو يصور أغنية جديدة، وبدي حسبما ذكر موقع الديلي ميل البريطاني فى وقت يتصدر فيه اسم والدته جادا سميث، عناوين الصحف، بعدما أعترفت بخيانه زوجها ويل سميث.

وبدا جادين بأفضل حال، حيث ظهر بملابس ملونه، وهي يصور الكليب، الذى يغني فيه ويخرجه.



ابن ويل سميث يصور اغنية جديدة



ابن ويل سميث



اثناء تصوير الكليب



جادين سميث

واعترفت جادًا سميث أمام زوجها بتفاصيل الخيانة وكشف كل ذلك من خلال فيديو وهي تجلس علي طاولة وعينها بعين زوجها النجم الشهير ما جعلها تتصدر قوائم البحث .

وجلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها على ‪Facebook ، ‪Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا، حسبما ذكر موقع جريدة ديلي ميل البريطانية.

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وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.