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شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا بيل وجاستين تيمبرليك يستقبلان طفلهما الثانى بعد حمل "سرى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت النجمة العالمية جيسيكا بيل وزوجها النجم الشهير جاستين تيمبرليك طفلهما الثاني و ذلك بعد إخفاء حمل بيل طوال الأسر الماضي ، و هو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ديلي ميل " و " جاست جيرد " ، ولم يكشف حتي الآن عن اسم المولود أو جنسه ، حيث أشارت التقارير إلى أن النجمين سيكشفان عن كل التفاصيل خلال الساعات القليلة القادمة .
جاستين و بيل
وأنجبت الممثلة البالغة من العمر ( 38 عام ) طفلا رضيعا في وقت سابق من هذا الأسبوع وهي الآن تتواجد مع المولود الجديد وزوجها المغني الشهير جاستين تيمبرليك البالغ من العمر ( 39 عام ) وابنهما الأكبر سيلاس ذو الخمسة أعوام.
وحسب موقع " دايلي ميل " تتواجد مع الزوجين الآن والدة بيل " كيمبرلي كونرو بيل " البالغة من العمر ( 65 سنة ) حيث قضت معظم الأسبوع الماضي مع ابنتها وأحفادها .
يذكر أن جاستين تيمبرليك تزوج جيسيكا بيل عام 2012 بعد قصة حب قوية بدأت عام 2007 أي قبل الزواج بـ 5 سنوات ، حيث قرر الثنائي الحفاظ علي استقرار هذه القصة أن يتزوجا ، و قد استقبل الزوجان مولودهما الأول " سيلاس تيمبرليك " في 11 أبريل 2015 .
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