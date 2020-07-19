شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "الوقت الغلط" يحتفلون بـ15 مليون مشاهدة وكارول سماحة:أفتخر بها لآخر حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع أغنية "الوقت الغلط" التى غنتها النجمة اللبنانية كارول سماحة، خلال وجودها ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلى، بوصولها إلى نحو 15 مليون مشاهدة على فيسبوك فى أقل من أسبوعين، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.





وقال الملحن وليد سعد، عبر حسابه على تويتر: "15 مليون مشاهدة فى أسبوعين لأغنية"، بينما قالت كارول: "السهل الممتنع.. أغنية سأفتخر بها لآخر يوم فى حياتى".





من ناحية أخرى، نجح فيديو كليب‎ "bon voyage" ‎للفنانة اللبنانية كارول سماحة، فى تخطى حاجز الـ4 ملايين مشاهدة ‏منذ طرحه مطلع الشهر الحالى، الذى تعاونت فيه كارول للمرة الأولى مع لايف ستايلز ‏ستديوز، والمخرجة بتول عرفة‎.‎

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‎"bon voyage"‎ إخراج بتول عرفة، وشارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خير وكارول سماحة ‏والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف‎.‎

وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، ما أهل الفنانة كارول سماحة لاحتلال التريند الأول فى تويتر، وسط ‏إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة إلى الاختلاف الكبير فى ‏أداء سماحة التى اظهرته المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب‎.‎

‎ ‎وظهرت كارول سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات ‏طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الاولى لها بفيديو كليب ‏غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الأوروبى، وجودة الألوان ‏العالية التى عملت على ضبطتها لمدة أسبوع للخروج بأفضل صورة.‏