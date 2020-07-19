شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير: "كل الناس بتسألنى إيه اللى حببك فى الأكشن.. والإجابة أحمد السقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان رامز أمير، أن النجم أحمد السقا، هو من حببه فى أداء الأدوار "الأكشن"، مؤكدا انه فارس السينما، ونشر رامز، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع السقا وصور أخرى مع حصانه، علق عليها قائلا: "فى حب فارس السينما.. كل الناس بتسألنى إيه اللى حببك فى الأكشن، الإجابة أهيه.. النجم أحمد السقا".

وكان الفنان الشاب رامز أمير، وعد جمهوره بأنه سيغير مفهوم الأكشن فى الوطن العرب، مشيرا إلى أن الثقة التى يتحدث بها بسبب ثقته فى الله عز وجل، مضيفا :" مبعملش حاجة فى حياتى غير أنى بجتهد ولكل مجتهد نصيب".

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وشارك الفنان رامز أمير متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" بصورة له، معلقا عليها: "البوست ده ليا وليكم نقراه مع بعض فى المستقبل عشان سبب فى دماغى هقولكم عليه ساعتها.. إن شاء الله لو ربنا فضل مدينى الصحة، بوعد نفسى وبوعدكم أنى هغير مفهوم الأكشن فى الوطن العربى، هرفع السقف ومحدش هيعرف ينزله تانى".





وأضاف: "عارفين ليه واثق أوى كده، عشان أنا واثق فى ربنا فوق متتخيلوا لأنى مبعملش حاجة فى حياتى غير أنى بجتهد ولكل مجتهد نصيب، عشان بجد معنديش مشكلة أموت وأنا بعمل الحاجة اللى بحبها.. خليكوا فاكرين الكلام ده كويس".



