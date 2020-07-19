شكرا لقرائتكم خبر عن ستامونى عريسا.. شاهد الفنان الراحل فؤاد خليل ليلة زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخرج الفنان الكوميدى الكبير فؤاد خليل من كلية طب الأسنان التى تعرف خلالها على حب عمره وزوجته، وقال أحمد فؤاد خليل ابن الفنان الكوميدى الكبير أن والده قضى بكلية طب الأسنان 10 سنوات بدلا من 7 سنوات بسبب انشغاله بالفن ومحاولاته للالتحاق بمعهد التمثيل خلال دراسته بكلية الطب .

وأوضح الابن أن والده ارتبط بوالدته الدكتورة عفاف يحيى أثناء دراستهما بجامعة الاسكندرية وتزوجها بعد التخرج وانجب منها ابنيه أحمد ومنة ، مشيرا إلى أن الفنان فؤاد خليل مارس الطب بعد تخرجه وفتح عيادة بمنطقة منشية البكرى وكان طبيبا ماهرا يقوم بعلاج الحالات الصعبة ، ولكنه قرر عام 1987 التفرغ للفن بعد شهرته وتألقه.



الفنان فؤاد خليل وزوجته دكتورة عفاف يحيى ليلة زفافهما

وتابع أحمد فؤاد خليل، قائلا:" والدتى التى تعمل طبيبة أسنان ناقشت والدى فى هذا القرار خوفا على مستقبلنا ولكن والدى أصر فساندته والدتى فى قراره"

Advertisements

وتألق الفنان الكبير فؤاد خليل فى العديد من الأدوار الكوميدية التى ارتبط بها الجمهور ومنها أعماله المسرحية :مع خالص تحياتى، وراقصة قطاع عام، وعلى الرصيف، وسوق العصر، كما شارك فى العديد من الأعمال السينمائية التى أبدع فيها حتى وإن شارك فى مشهد واحد ومنها، أفلام الكيف، جاءنا البيان التالى، الوحوش الندل، والبيضة والحجر ، الدنيا على جناح يمامة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وغيرها وكان آخر أعماله فيلم "صايع بحر" وظهر فيه في مشهد واحد فقط، كما شار فى عشرات المسلسلات.

وقد أصيب بجلطة أثناء عمله فى فوازير عمو فؤاد وأقعده المرض لمدة اقتربت من 8 سنوات أصيب خلالها بالشلل وابتعد عن الفن حتى وفاته فى 9 إبريل عام 2012 بعد صراع مع المرض.