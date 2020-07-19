شكرا لقرائتكم خبر عن احمد فلوكس يستعين بفيديو قديم لـ مكى: ابعدوا الناس عن حياتكم علشان هاتتوجعوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الفنان احمد فلوكس بفيديو قديم للفنان أحمد مكي من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام أثناء اجراء الأخير مقابلة صحفية تحدث خلالها عن أن هناك ناس وقت الضيق لا تظهر بالشكل المطلوب حيث نشر فلوكس الفيديو وعلق عليه بكتابة : "احذروا الكلام ده صح جدا .... بلاش ناس ... ابعدوا الناس عن حياتكم ... عن نجاحكم ... عن تعبكم ..عن حبكم و عن اللي بتحبهم .... عن علاقتكم ... عن كل حاجه بتحبوها و تخصصكم".

ثم أضاف فلوكس خلال نفس البوست على انستجرام: "علشان لما الناس بتخش او تدخل أو تكون حواليك هما بيكون سبب الدمار وعند الجد مش هاتلاقيهم ..... عاوز تحافظ علي حبيبتك ... علي بيتك .. علي أولادك ... علي أمانك ... علي مكانتك ... علي نفسك ..علي نجاحك علي شغلك ... علي علاقاتك .. ابعد عنها الناس.... لإنهم هايدمروها و يدمروك و يقفوا يتفرجوا ....وهتلاقي نفسك بتخسر كل حاجه ،، حبيبتك ،،، مستقبلك ،،، حياتك ... أهلك ..شغلك . كل حاجه .علشان هاتتوجع و في الآخر مش الناس اللي بتدفع التمن ... انت اللي هاتدفع التمن مش حد تاني .......عن تجربة".

وفى وقت سابق، وجه الفنان أحمد فلوكس رثاء مؤثرا لوالدته، مؤكدا أنه حاول مرارا وتكرارا أن يجد بديلا يعوضها لكنه لم يجد، ناصحا متابعيه بالتمسك بكل ثانية مع أمهاتهم، لأن بعد فقدانهن لن يكون لهن أبدا بديلا مهما بحثوا.

ونشر فلوكس، عبر حسابه على إنستجرام، صورة لوالدته صحبها بتعليق: "حاولت مرارا وتكرارا أن أجد بديل يعوضنى عدم وجودك لم أجد أن وجد الحب لم أجد فيه حضنك وأن وجد مثل حضنك أنسى فيه همومى وربما أشعر فيه بالأمان يتحول لحضن مسمم يخرج أسوء ما فيا ويدمرنى، وإن وجدت مثل مراعيتك واهتمامك لا أجد مثل روحك، وان وجدت مثل شكلك وتعلقت بآمال أنه أنت وأنه حضنك وأنه حبك أجده شيطان فى صورتك أتى ليدمر لا ليحب، أتى ليجرح لا ليداوى".

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