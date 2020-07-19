شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "غبى منه فيه" يكشف حقيقة تقديم جزء ثان من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المؤلف محمد محرز، حقيقة الأخبار المتداولة عن قيامه بكتابة جزء ثاني من فيلم "غبي منه فيه"، الذي قام ببطولته الفنان هاني رمزي، موضحا أنه يقوم حاليا بتأليف فيلم بالتعاون مع "امين جمال" وإخراج سامح عبدالعزيز، ونشر صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز على صفحته بموقع "فيس بوك"، للإعلان عن توقيع فيلم جديد يجمعهما.



المؤلف محمد محرز على فيس بوك

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وكتب المؤلف محمد محرز، على صفحته بموقع "فيس بوك" رسالة لإيضاح الأمر، قائلا: " للتوضيح لكل الاخوة الصحفيين المحترمين، ما تم تداوله من اخبار عن قيامنا (امين جما- محمد محرز) بكتابة فيلم غبى منه فيه ج2، ليس صحيح، وهناك لبس حدث بعد توقيعنا لفيلم من تأليفنا (امين جمال- محمد محرز) مع شركة دانا واخراج الأستاذ/سامح عبدالعزيز، وسيتم الإعلان عن اسم الفيلم وأبطاله باذن الله حين الانتهاء من كتابته قريبا".

وتابع: "بسم الله توكلنا على الله، ويارب نفضل عند حسن ظن الجميع وشكرا لكل إخوتنا الصحفيين على اهتمامكم".