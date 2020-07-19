شكرا لقرائتكم خبر عن جيزيل بوندشين تحول هدايا عيد ميلادها لـ"أشجار".. اعرف ايه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة و السوبر موديل الشهيرة جيزيل بوندشين أن تحتفل بعيد ميلادها الـ 40 بطريقة مميزة و مفيدة للبيئة، حث أعلنت جيزيل بوندشين عن خططها لزراعة 40 ألف شجرة في غابات الأمازون المطيرة للاحتفال بعيد ميلادها، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية وأبرزها "جاست جيرد " .

ونشرت جيزيل بوندشين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير عدة صور لها وهي تزرع بعض الأشجار مع أسرتها، و علقت بوندشين علي الصورة فكتبت : "كما يعلم البعض منكم ، أن عيد ميلادي في 20 يوليو ، وهو ليس عيد ميلاد فقط ، فأنا لا أصدق أنني أبلغ الأربعين من عمري!" .

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واستكملت: "أشعر وكأنني ابدأ فصل جديد من حياتي ، ولذلك أردت الاحتفال به بطريقة ذات معنى ف قررت أن أزرع 40.000 شجرة ، ففي الحقيقة لقد كنت أزرع الأشجار في مشاريع مختلفة منذ سنوات ، لأنني أشعر أن هذه هي أفضل طريقة أعرفها لإعادة أمنا إلى الأرض، أما هذا العام وتحديدا للاحتفال بعيد ميلادي خططت أنا وعائلتي لزراعة الأشجار في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل ولكن ، كما نعلم جميعا أن هذا غير ممكن الآن.. ثم فكرت مرة أخرى ماذا لو استطعت إيجاد طريقة لكي يساعدني الآخرين في زراعة الأشجار ، فلقد تحدثت بالفعل مع عائلتي وأصدقائي وسوف يحولون جميعهم هداياهم إلى أشجار وبهذه الطريقة، يمكننا جميعا المساعدة في إعادة شيء ما لكوكبنا.



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