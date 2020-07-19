"فرحتي فيك" أحدث أغانى إبراهيم الحكمى على يوتيوب.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب السعودى إبراهيم الحكمى،أغنيته الجديدة "فرحتي فيك"،وهى من كلمات الشاعر عبد الرحمن البوق، وألحان أحمد الخليدى، وتوزيع الموسيقي محمد مجدى، عبر حسابه الشخصي "يويتوب"، وتقول كلمات الأغنية، مابين الوم النفس وشوية اشياء.. ما أقدر أخبى داخلى فرحتى فيك..أنت الصيح اللى وسط كومة أخطاء..وأنت المهم ويسعد القلب طاريك.

الجمهور المصرى عرف إبراهيم الحكمى بعدما قدم أغنية "هموم جبلين" فى تتر مسلسل "جبل الحلال" للنجم محمود عبد العزيز وإخراج عادل أديب قبل 6 سنوات، وتتر مسلسل "الطوفان" للمخرج خيرى بشارة بعنوان "فدان فلوس"، وتتر بداية مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان العام قبل الماضى بعنوان "يا زين يا ولد الزين".

وشارك إبراهيم الحكمى مؤخراً في حفل منتزه الثمامة البرى يناير الماضى، بمحمية الملك خالد الملكية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وشارك أيضا في حفل ليلة رأس السنة الماضي بالقاهرة مع الفنانة الاستعراضية دينا وإبراهيم السلطان وأصيل هميم، وقدم من خلال حفلات بباقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرز أغنياته "فوق السما" و"عالم احبابي" و"المحبة" و"موقليل"، وغيرهم.

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يذكر أن آخر أغنيات إبرهيم الحكمي كانت تحمل اسم "مهما تبعد"، وهي من كلمات وألحان المطرب أحمد زعيم وتوزيع موسيقي أحمد الأمين وهندسة صوتية ياسر أنور.