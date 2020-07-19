شكرا لقرائتكم خبر عن "مسار إجبارى" على مسرح النافورة بالأوبرا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن الألوان الفنية االمتنوعة والجادة التى تقدمها دار الأوبرا المصرية يقام فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل 22 يوليو على مسرح النافورة حفلا لفريق مسار إجبارى يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة التى تخاطب الشباب، وتعبر عن أحلامهم وطموحاتهم منها "طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق وغيرها.

يذكر أن فريق "مسار إجبارى"، تأسس عام 2005، وأشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الإجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية، كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا، تم تكريمه فى أبريل 2011 بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس.