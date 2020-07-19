شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تسجل أغنية سنجل باللهجة المصرية بعد أزمة مدير أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسجل حالياً المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية ، وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضرى، وقال موزع الأغنية عمرو الخضرى لـ"الخليج 365"، هيفاء وهبى تقدم هذه الأغنية بشكل جديد غير أعمالها السابقة ومن المتوقع أن تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها

من ناحية أخري وصلت هيفاء وهبي إلى مطار القاهرة يوم الجمعة الماضي بعد أيام من تصاعد الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعدما أثار جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا عقب إعلانه الزواج منها في السنوات الماضية.

وتنتظر هيفاء استكمال تصوير مسلسلها "أسود فاتح"، والذى خرج من موسم رمضان الماضى، وتقدم من خلاله دور "رانيا خطاب"، وهى سيدة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع التى تقوم بتصدير المواد الغذائية، وفى نفس الوقت هى شقيقة شريف سلامة وزوجة معتصم النهار.

يذكر أن مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.