شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل صور جمعت جاستين تيمبرليك وجيسيكا بيل بعد استقبال طفلهما الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف قصة حب المغني الشهير جاستين تيمبرليك وزوجته النجمة العالمية جيسيكا بيل أنها واحدة من أرقي قصص الحب في عالم هوليوود ، حيث يسعي الزوجان دائما لفرض اطار من الخصوصية بنسبة كبيرة علي تفاصيل حياتهما .



[بيل و جاستين (1 (4)

وفوجيء الكثيرون من محبي وعشاقي النجمين بخبر استقبالهما مولودهما الثاني ، حيث لم يكشف أي منهما عن خبر "الحمل" ، واليوم احتفالا بالمولود الجديد الذي لك يكشف حتي الآن عن اسمه أو جنسه ننشر عدد من الصور التي جمعت بيل وتيمبرليك التقطت لهما خلال حياتهما اليومية واظهرت مدي حفاظهما علي استقرار حياتهما .





وتحرص جيسيكا علي التقاط الصور التي تحمل طابع المرح و خفه الظل مع جاستين تيمبرليك بدء من استمتاعهما بوتهما في التنزه والتسوق معا ، أو داخل المنزل ، إضافة الي الاحتفالات الخاصة التي يكشف الزوجين عن بعض صورها ، كذلك الصور الرومانسية لها نصيب كبير من اهتمام الزوجين وهو ما يحرصان دائما على إبرازه من اجل التصدي للشائعات.

وما يلفت الأنظار عادة ان ابنهما " سيلاس" البالغ من العمر 5 سنوات عادة لم يظهر وجهه بالصور وهو من أجل الحفاظ علي خصوصية حياته و طفولتها ، حيث يقدر الزوجين أن هذه المرحلة من اهم مراحل حياة ابنهما .

واستقبلت جيسيكا بيل وزوجها جاستين تيمبرليك طفلهما الثاني و ذلك بعد إخفاء حمل بيل طوال الأسر الماضي ، و هو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ديلي ميل " و " جاست جيرد " ، و لم يكشف حتي الان عن اسم المولود أو جنسه ، حيث اشارت التقارير أن النجمين سيكشفا عن كل التفاصيل خلال الساعات القليلة القادمة .

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