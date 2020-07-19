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هيفاء حسين بعد تعرضها للتنمر: فخورة بانشغالى بأولادى عن "إنى أدلع نفسى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، عن استيائها من بعض التعليقات المسيئة لها ولأسرتها وأيضا التنمر على شكلها وصورها مع أسرتها لبعض متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، قائلة: "أنا عندى أطفال أعتنى فيهم وتوأم، وشيء طبيعى انى انضغط ويصير فى تغيير فى الشكل والجسم"، مؤكدة أن تظهر بهذا الشكل أفضل من إهمال أطفالها والاهتمام بتجميل نفسها.

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وكتبت هيفاء، عبر حسابها على انستجرام: "استغرب من البعض يحطون تعليق من هالنوع.. ليش يحبون يحبطون ويفشلون الغير؟ للعلم أنا عندى أطفال أعتنى فيهم وتوأم، وشى طبيعى انى انضغط ويصير فى تغيير فى الشكل والجسم، ولو كنت أنا حالتى حالة بسبب رعايتى وانشغالى بحياتى الخاصة فهذا يزيدنى فخر بنفسى، أفضل بكثير من أنى أهمل عيالى وانشغل بأنى ادلع نفسى بالتجميل والكشخة والطلعات".

 

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وكانت إحدى متابعات النجمة البحرينية، علقت على الصورة منتقدة ظهورها بشكل مختلف، قائلة: "تصور نفسها بدون نقطة مكياج ومو كاشخة صاير جسمها كبير وحالها حالة والله ثقة"، لترد عليها هيفاء: "شيء راجع لى أختى.. شنو المشكلة انى أصور على طبيعتى؟.. ولو كان جسمى كبير وحالتى حالة.. وين المشكلة فى الموضوع؟".

 

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يذكر أن أخر أعمال الفنانة هيفاء حسين، هو مسلسل "الشهد المر" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى 2020، وشاركها البطولة زوجها الفنان حبيب غلوم، ومعهما زهرة عرفات، إبراهيم الحساوى، فخرية خميس، عبد الله الطراوة وغيرهم من الفنانين، إخراج مصطفى رشيد.

 

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