شكرا لقرائتكم خبر عن "صباحية مباركة"مسرحية جديدة تجمع على ربيع وأوس أوس وحسام داغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل النجم أشرف عبد الباقى على التحضير لمسرحية جديدة بعنوان "صباحية مباركة” من تاليف احمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج أشرف عبد الباقى ومقرر عرضها بدءً من أول أيام عيد الأضحى المقبل، واختار أشرف عبد الباقى لبطولة المسرحية كلاً من على ربيع وأوس أوس وحسام داغر وأحمد سلطان وسليمان عيد ومجموعة من شباب ورشه "عبد الباقى" الذين شاركوا فى مسرحية "جريما في المعادى" وتعرض على نفس مسرح عرض "مسرح مصر" الذى تم الانتهاء منه مؤخراً.

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وتعد "صباحية مباركة" أولى مسرحيات أشرف عبد الباقى بعد اعلان انتهاء عروض "مسرح مصر" وتوقفها عند الموسم السابع وتحقيقها نجاحا كبيرا على مدار 6 أعوام كاملة، وأصبح أبطالها من نجوم الساحة الفنية سواء فى السينما أو الدراما بالسنوات الأخيرة.

يذكر أن أشرف عبد الباقي استأنف عروض فرقته الجديدة والتى تقدم عرض "جريمة في المعادي" مسرحية "كلها غلط"يوم الخميس الماضى مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بنسبة حضور 25 في المائة من الجمهور للحفاظ على سلامتهم، وذلك بعد توقف دام لاكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا،