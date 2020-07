شكرا لقرائتكم خبر عن أوجست ألسينا عشيق زوجة ويل سميث يصدر أغنية عن علاقتهما ..مش قادر ينسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المغنى العالمي أوجست ألسينا، قرر أن يرد على الممثلة جادا سميث، بأغنية، وذلك بعدما اعترفت لزوجها ويل سميث، بأنها خانته معه، من خلال علاقة جمعتهما.

وأصدر أوجست السينا أغنية بعنوان " Entanglements"، وهى الكلمة التي استخدمتها جادا أثناء حديثها مع زوجها ويل سميث لوصف علاقتها بالمغني حيث قالت "I got into an entanglement with August" ، والأغنية صدرت في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد وحققت حتى الآن 177,489 ألف مشاهدة.

واعترفت جادًا سميث أمام زوجها بتفاصيل الخيانة وكشفت كل ذلك من خلال فيديو وهي تجلس علي طاولة وعينها بعين زوجها النجم الشهير ما جعلها تتصدر قوائم البحث .

وجلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها على ‪Facebook ، ‪Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا، حسبما ذكر موقع جريدة ديلي ميل البريطانية.

وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما زادت الخلافات بينها وبين سميث.

وأضافت جادا أنها التقت بالمغني الشاب عن طريق ابنهما جادين.

وتابعت جادا وهي توجه حديثها لويل سميث: "عائلتنا في البداية اهتمت بصحته، وجدنا موارد مختلفة للمساعدة في إخراجه من حالته، وكنا نمر بوقت صعب للغاية، مضيفة: "انتهيت معك"، وأوضحت أنهما قررا الانفصال "لفترة من الوقت".

فسألها سميث ثم ماذا فعلت يا جادا؟ وطلب منها مواصلة الحديث، فقالت: "مع مرور الوقت، دخلت في نوع مختلف من العلاقة مع أوجست"، وعندما طلب منها زوجها ويل سميث أن توضح ما تقصده بالضبط، أجابت: "لقد كانت علاقة، بالتأكيد".

وأضافت زوجة سميث أنها كانت تشعر بكثير من الألم وأن العلاقة بينها وبين سميث كسرت، مضيفة أنها اكتشفت أنها لم تكن تعرف ويل سميث على الإطلاق، وفي تلك الفترة حاول الزوجان الابتعاد عن بعضهما البعض.

في تلك اللحظة أكدت بينكيت سميث أن علاقتها انتهت مع أوجست السينا، وتصالحت مع ويل سميث، و لم تتحدث مع المغنى منذ سنوات، وقالت إنها وزوجها وصلا إلى أن الحب غير مشروط.