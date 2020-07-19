شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن ونادر حسن يرثيان والدهما بعد 10 أيام من وفاته: لسه مَش مستوعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رثى الفنانان الشقيقان مؤمن ونادر حسن، والدهما الذى رحل منذ عدة أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزله بالقاهرة، وتم دفن الجثمان بمدافن العائلة بعين الصيرة، بكلمات مؤثرة داعين له بالرحمة والمفغرة وأن يصبرهما الله على فراقه.





وكتب مؤمن، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا لسه مَش مستوعب والله، حاسس إن التليفون حايرن وأرد عليك، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويجزيك خير على كل اللى عملته معانا أنا واخواتى، ربنا يرحمك يا حبيبى".

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مؤمن حسن

بينما نشر نادر، صورة جمعته بوالده الراحل، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "وحشتنى قوى، كنت صاحبى وحبيبى وأبويا وشريكى وكل حاجة فى حياتى، ما تتصورش أنا كل لحظة إيه اللى بيحصلى وأنا مش شايفك قدام عينى.. ربنا يصبرنى.. ربنا يرحمك ويغفر لك".



نادر حسن

وشارك مؤمن حسن فى طفولته فى العديد من الأفلام مع عمالقة الفن ومنها " عنتر شايل سيفه ، و5 باب مع الزعيم عادل إمام ، وحكمت المحكمة مع وحش الشاشة فريد شوقى، ويسرا، وفقراء لا يدخلون الجنة، وتزوير فى أوراق رسمية، وخليل بعد التعديل مع محمود عبدالعزيز ، ومحاكمة على بابا مع يحى الفخرانى، وغيرها" ، كما شارك فى العديد من الأعمال الدرامية والدينية ومسلسلات وبرامج الأطفال، ومنها :" مسلسل لا إله إلا الله، الطاحونة ، الإمام مالك، دموع فى عيون وقحة، عمرو بن العاص، أجمل الزهور، حادى بادى، ليالى الحلمية، سر الأرض، وغيرها".





وخلال فترة الصبا والشباب شارك فى العديد من الأعمال ومنها مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى الذى حقق نجاحا كبيرا، ومسلسل عائلة ونيس، ومسلسل قطة فى سوق السمك، ودين ودنيا، وفيلم يادنيا ياغرامى.