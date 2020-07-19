أميرة فتحى تعود للسينما بعد 10 سنوات بـ "أولها حلو"

رنا صلاح الدين - اميرة فتحي

تنتظر الفنانة المصرية أميرة فتحى عودة إستكمال تصوير فيلمها الجديد "أولها حلو"، والذى يشاركها البطولة خلالة حمزة العيلى، حيث صور فريق العمل عدة مشاهد قبل جائحة كورونا، واضطر صناع السينما إلى توقف أعمالها، ومن المقرر أن يستأنف فريق العمل التصوير منتصف شهر أغسطس القادم ، وتعود أميرة بعد غياب طويل إلى عالم السينما بهذا العمل تعود بعد غياب 10 سنوات حيث كان أخر أعمالها فيلم "ابقى قابلنى".

ومن المقرر أن يشارك فى بطولة الفيلم بجانب أميرة فتحى، كل من حمزة العيلى، دراين حداد، سهاد جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.

اميرة فتحي

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وعلى جانب أخر، أعربت أميرة فتحي، مؤخرا، عن استيائها بعد تعرضها للتحرش اللفظى والتنمر من بعض النساء خلال بعض التعليقات على إحدى الجروبات الخاصة بالسيدات على "فيس بوك"، قائلة: رأيت ألفاظ سيئة للغاية من النساء وكلام في منتهى قلة الأدب على صورة نشرتها مع مدربى الخاص داخل الجيم بسبب ظهور جزء من جسدى دون إرادتى.

الفنانة المصرية روت قصة تعرضها للتحرش من النساء، في تصريحات صحفية قائلة: أنا بروح الجيم عادى زى كل أصدقائى وأتصور صورة مع مدربى الخاص ولكن بسبب العرض الناتج عن جهد التمارين الرياضية، في جزء ظهر من جسدى غصب عنى".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحى، كان مسلسل "السرايا"، من تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد بطولة سوسن بدر، أميرة فتحى، ومجدى كامل، ودنيا عبد العزيز، وريم هلال، وميار الغيطى، ورانيا ملاح، وكلوديا حنا، وياسر على ماهر وناصر سيف، هدى الإدريسى، شريف عمر.