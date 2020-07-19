بعد حديثها عن حذف اسم فلسطين من الخريطة.. كندة علوش تعتذر

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة كندة علوش تدوينة تحدثت فيها عن حذف موقع غوغل اسم فلسطين من على الخرائط، إلا أنها بعد ساعات قليلة نشرت اعتذاراً عن تلك التدوينة موضحة أن الكثير فهم كلامها بطريقة خاطئة لم تكن تقصده، ولذلك حذفتها، قائلة: “بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم أكن أقصدها”.

وكانت علوش، قد انتقدت المهتمين بالتفاعل مع القبض على فتيات التيك توك، وتجاهل التفاعل مع خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط غوغل.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: “اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل”.

ومن جانبها، بررت شركة “غوغل” عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعى إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط”، وأضافت الشركة “لم يتغير نهجنا في تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل “غوغل” على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها.