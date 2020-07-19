تطورات جديدة في قضية سجن محمد رمضان

متابعة بتجــــــــــرد: استأنف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقي.

وتقدم بالاستئناف أحمد الجندي المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بعشرة آلاف جنيه، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الدقي خلال الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت أجلت الدعوي المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، وطالب فيها بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب الصورة التي نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.