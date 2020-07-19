نيللي كريم تكشف عن حلم حياتها: “لن أتنازل عنه”

متابعة بتجـــــــــــرد: قالت النجمة نيللى كريم في تصريحات صحفية لها إنها ترغب فى تقديم شخصية الراقصة الاستعراضية “سامية جمال”، وأن هذا الحلم يراودها منذ سنوات عديدة، لأنها تكنُّ حباً شديداً لشخصية سامية، وتعتبرها من أهم راقصات مصر، فضلا عن إتقانها للتقمص والتعبير عن ذاتها من خلال أعمالها.

مضيفة أنها ترغب فى تقديم تلك الشخصية، ولكن ضيق الوقت وسوق السينما، لا يسعفها لتقديمها ولكن يظل حلمها قائماً بتقديم شخصية سامية جمال، حيث قالت: “ما زال الحلم قائماً وسيظل قائماً حتى أحظى بتقديمه، ولن أتنازل عن تحقيقه مهما حييت، فأنا أحب أن أشاهد أعمالها باستمرار، وأتابع كل ما تفعله في تقمصها الشخصية التي تقدمها في أي عمل.

يشار إلى أن نيللى شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل “بـ100 وش”، وشارك في بطولته آسر ياسين، وإسلام إبراهيم، ومصطفى درويش، وشريف دسوقي، ودنيا ماهر.