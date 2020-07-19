الموت يفجع عمرو سعد: “أخد معاه ذكرياتي الحلوة”

متابعة بتجـــــــــــرد: فجع الموت النجم عمرو سعد في صديق طفولته أيمن رجب، حيث نعاه على صفحته بـ”فيسبوك” قائلاً: “في ناس بنحس بيهم قوي أما نفتقدهم أهمهم الصحاب، والنهاردة الموت غيب صديق طفولتي أيمن رجب وأخد معاه جزء كبير من ذكرياتي الحلوة بعد صراع قصير جدا مع المرض اللعين”.

وأضاف: “وأنا في المقابر عدت قدام عيني تفاصيل أيام المدرسة والمذاكرة والشقاوة والفسح أيام العيد وماكانش ممكن وقتها حد فينا يتصور إنه يا حبيبي يموت وفجأة هيوصل التاني هنا، لكن ربنا كريم ورحيم وأنت طيب وأمك وأبوك راضين عنك، ربنا يصبر كل أصحابك وأهلك وأخوك أحمد رجب حبيبي وأخويا وأختك وأمك الطيبة الحنونة، أسألكم الدعاء والفاتحة”.

يذكر أن النجم عمرو سعد شارك كضيف شرف في مسلسل “الاختيار” الذي عرض في موسم رمضان الماضي وقام بالبطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف وتأليف باهر دويدار وإنتاج شركة سينرجي.