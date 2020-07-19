قصر بكنغهام يكشف تفاصيل زفاف الأميرة بياتريس.. وضعت تاج جدتها الملكة إليزابيث

متابعة بتجــــــــــرد: كشف قصر بكنغهام عن بعض تفاصيل حفل زفاف الأميرة البريطانية بياتريس والإيطالي إدواردو مابيلي موتسي.

وقال القصر إن الأميرة وضعت نفس تاج جدتها الملكة إليزابيث في زفافها يوم الجمعة، علماً أنها تزوجت في حفل خاص مفاجئ، أقيم في إطار ضيق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتزوجت الأميرة بياتريس البالغة من العمر 31 عاما من إدواردو مابيلي موتسي يوم الجمعة في قلعة وندسور في حفل اتسم بالقليل من البهاء والإبهار الملكي المعتاد، وهي الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك.

كان الزوجان قد خططا في الأصل للزواج في مايو أيار، لكن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا أجبرتهما على تأجيله وإقامة حفل بسيط.

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وكانت الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب من بين القلائل الذين حضروا الحفل.

وقال القصر في بيان “قرر الزوجان عقد مراسم خاصة صغيرة مع والديهما وأشقائهما بعد تأجيل زفافهما في أيار”.

ولفت قصر بكنغهام الى أن الأميرة بياتريس، وهي التاسعة في ترتيب ولاية العرش، ارتدت فستاناً عاجياً عتيقاً من تصميم نورمان هارتنيل وتاج الملكة ماري الماسي. وأقرضت الملكة إليزابيث الفستان والتاج إلى الأميرة في هذه المناسبة.

كانت الملكة إليزابيث قد وضعت التاج ذاته عندما تزوجت الأمير فيليب في عام 1947. ويعود صنع التاج إلى عام 1919 وهو من قلادة الماس التي أعطيت للملكة فيكتوريا لحفل زفافها.