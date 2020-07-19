يوسف الخال يغرّد حول “حياد الدين عن الدولة”: عملوا شي وخلصونا

متابعة بتجـــــــــــرد: في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان، يعبّر النجم اللبناني يوسف الخار باستمرار عن آرائه عبر تغريدات على حسابه على تويتر.
وفي تغريدة جديدة عن حياد الدين عن الدولة، كتب يوسف الخال على تويتر: “حياد الدين عن الدولة هو الحل للبنان.. ليس وقت التفسير ولا الإجتهاد ولا الغوص في عالم الفقه ولا أن نسأل “سيبويه” عن اذا كانت تُكتب حَياد أم حِياد..”.
وتابع يوسف الخال قائلاً: “100 سنة ضياع و إنصياع. عملوا شي بقى “يِفْدَح حَريشكُن” يا اتفقوا مع بعض أو قتلوا بعض وخلصونا بقى”.
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