تعليق لافت من إيمي سمير غانم الى زوجها حسن الرداد

هنأت الفنانة إيمي سمير غانم زوجها الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل وصناع فيلم “توأم روحي” وذلك بعدما كشف المنتج أحمد السبكي عن البوستر الرسمي للفيلم استعدادًا لطرحه في دور العرض في موسم عيد الأضحى المقبل.

وبعدما تصدر كل من حسن الرداد وأمينة خليل الغلاف الرسمي للفيلم، قامت إيمي سمير غانم بنشر البوستر عبر حسابها على انستغرام وكتبت: “مبروك بالتوفيق يارب”. ليرد عليها “الرداد” بالقول: My love أي حبي.

ولفتت تهنئة إيمي سمير غانم لزوجها الجمهور خاصة بعدما لاحظ العديد من المتابعين ان إيمي لم تقم بتهنئة حسن الرداد على مسلسله الرمضاني الفائت ما ترك العديد من علامات الاستفهام.

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من جهة أخرى، اجتاحت مواقع التواصل إشاعة انفصال الممثل حسن الرداد عن زوجته الممثلة إيمي سمير غانم. إلا ان “الرداد” وضع حداً لتلك الإشاعة المنتشرة وردّ بنفسه عبر حسابه على تويتر وقال: “الصحافة الصفراء لا تنتهي .. للأسف في بعض المواقع لا زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. أقول لهم “عيب” احترموا مهنتكم”. وأعادت إيمي سمير غانم نشر تعليق زوجها عبر حسابها على “الستوري” وكتبت “نعم”.

وهذه ليست المرة الاولى التي تطال إشاعة الانفصال حسن وإيمي فقد تعرضا لنفس الموقف في يناير 2020، حينها تحدث حسن قائلاً: “ان الناس يتكلمون حتى قبل زواجه من ايمي ولا زالوا حتى الآن”. وأكد ان كل الاخبار التي يتم تناقلها ليست صحيحة وهو أصبح يتجاهلها كلها ولا يفكر حتى في الرد عليها أو نفيها.

تزوج حسن وايمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وسط حضور كبير من اهل الصحافة والاعلام والفن بعد قصة حب طويلة بينهما.