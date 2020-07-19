وفاة الفنان السعودي سعد التمامي عن عمر 93 عامًا متأثرًا بإصابته بـ"كورونا"

فقد الوسط الفني السعودي والخليجي أمس الفنان السعودي سعد التمامي، وذلك في العاصمة الرياض عن عمر 93 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث كان خلال الفترة الماضية معتزلًا عن الساحة الفنية، وحرص عدد من أقارب وأصدقاء الفنان الراحل على نعيه بكلمات مؤثرة، بينهم الفنان الكبير ناصر القصبي والذي قال: "رحمة الله على المونولوجست – سعد التمامي – الذي توفي البارحة نتيجة إصابته بالكورونا. أطل علينا في الستينيات في وقت لم يكن هناك أحد. وكان بإمكانه أن يبقى طويلاً لحضوره المختلف لكنه قرر الاعتزال مبكراً، تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمة".

رحمة الله على المونولوجست - سعد التمامي - الذي توفي البارحه نتيجه اصابته بالكورونا .

أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد .وكان بأمكانه ان يبقى طويلاً لحضوره المختلف لكنه قرر الأعتزال مبكراً، وغرّد الفنان السعودي عبدالإله السناني، في حسابه عبر "تويتر" قائلًا: "رحم الله الفنان سعد التمامي، رائد المونولوج وأحد رواد الكوميديا في السعودية. الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. ويعظم أجر آله وذويه ويحسن عزائهم ويلهمهم وكافة محبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحم الله الفنان سعد التمامي، رائد المونولوج وأحد رواد الكوميديا في السعودية، الله يغفرله ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. ويعظم أجر آله وذويه ويحسن عزائهم ويلهمهم وكافة محبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكشف يحيى مفرح زريقان في تغريدته بـ"تويتر" قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى المنالوجست الشهير #سعد_التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا رحمه الله واحسن اليه وتجاوز عنه وتقبله قبولا حسنا والهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وساهم الفنان والمونولوغيست السعودي الراحل في تقديم العديد من الأعمال الفنية في الأوساط الفنية الخليجية والعربية، بينها المونولوغيستات التي ساهمت في إحداث النقلات والتطورات داخل المجتمع.

وولد سعد التمامي في مدينة المزاحمية في المملكة العربية السعودية يوم 5 يناير عام 1927، واسمه كاملًا سعد عبدالعزيز سعد التمامي وبدأ مسيرته الفنية كمنولوغيست وممثل، قبل أن يحقق شهرة واسعة ويعرفه الجميع بعدما ذاع صيته بسبب مهارته في تقليد الفنانين وكبار المشاهير.

وللفنان الراحل مشاركات عديدة في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة، أبرزها برنامجي "بيت العزوبية"، و"أخبار وأشعار".

Advertisements

واستطاع سعد التمامي، برفقة الفنان عبد العزيز الهزاع، أن يشكلا ثنائيا ناجحا حيث أصبحا من أبرز رواد المونولوغ في السعودية، بل ومن أهم الأسماء التي أضفت على هذا الفن أهمية في خارطة الفنون السعودية، خاصة أنها رافقت بدايات انطلاقة الإذاعة والتلفزيون.

وشارك الراحل سعد التمامي في العديد من الأعمال الفنية القيمة، بينها تقديم المونولوغ، لأعمال فنية وبينها أعمال مسرحية عديدة، ومن أبرز المسرحيات الشهيرة التي شارك فيها "بيت العزوبية" وتم تقديمها عام 1988.

قد يهمك ايضاً:

الجمهور السعودي يحتفي بعودة ناصر القصبي إلى المسرح في "موسم الرياض"

ناصر القصبي يثير الجدل قبل عرض الجزء الثاني من "العاصوف"