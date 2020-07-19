محمد رمضان يستقبل الحكم بحبسه بـ«الغناء والرقص»

شارك النجم محمد رمضان، جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بمقطع فيديو من إجازته الصيفية بالساحل الشمالي.

وظهر رمضان، وهو يغني عددا من أغانيه الشهيرة ويرقص وسط جمهوره، أثناء تواجده على أحد الشواطئ، وعلق عليه: "حب الناس نعمة لا تقدر بالمال".

ويأتي ذلك بعد صدور حكم قضائي بحبسه لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات على مواقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار "أبو اليسر"، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

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