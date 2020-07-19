سعد لمجرد يتجاوز الـ 8 مليون مشاهدة بـ"عدى الكلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - تجاوزت أغنية "عدى الكلام"، للنجم المغربي سعد لمجرد حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة عبر موقع اليوتيوب. " عدى الكلام" كلمات أمير طعيمة، ‏ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما. الأغنية أخرجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسي من أصول عربية‎.

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