رسميا نقابة الموسيقيين تقرر وقف نظر شكوى سارة الطباخ ضد الشرنوبي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت اللجنة التي شكلتها نقابة المهن الموسيقية لنظر النزاع بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ - وقف نظر الشكوى المقدمة من المنتجة لحين الفصل في الدعوى القضائية.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد عقدت جلسة استماع لنظر الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ، والتي تطالب بإيقاف الشرنوبي بدعوى إخلاله بالتعاقد، وهو ما رد عليه المحامي حسين هلال "محامي الشرنوبي" بتقديم مستندات تؤكد وجود 43 خللا بالتعاقد من جهة المنتجة، وطالب النقابة بغل يدها لكون النزاع مطروحا قضائيا أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أجلت نظر القضية إلى أغسطس المقبل، لنظر المستندات المقدمة من الطرفين.