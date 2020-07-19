غادة عادل تحتفل مع أبطال "قمر 14" بتصوير الحكاية الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: احتفل المنتج أحمد السبكي ببدء تصوير الحكاية الأولى من أحدث أفلامه "قمر 14" وذلك بحضور صناع العمل. حضر الاحتفال أبطال الحكاية الأولى غادة عادل وخالد أنور وعارفة عبدالرسول ومخرج العمل هادي الباجوري ومدير الشركة أحمد عاطف. قمر "14" فيلم ضخم يضم خمس حكايات بطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم العديد وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري

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