أمين جمال يوضح حقيقة كتابته "غبي منه فيه 2"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نفى السيناريست أمين جمال ما تم تداوله عن قيامه بكتابة الجزء الثاني لفيلم "غبي منه فيه".

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال أمين: "لا أعمل على كتابة فيلم (غبي منه فيه 2)، وهذا غير صحيح، والصحيح أننا بالفعل أعمل مع المخرج سامح عبد العزيز، لكن في فيلم آخر بعنوان (مطبعه هرم)".

أمين قام بمشاركة السيناريست شريف يسرى بكتابة حكاية "أمل حياتي"، ضمن سلسلة حكايات مسلسل "إلا أنا"، ويقوم بإخراجها أحمد حسن.

"غبي منه فيه" بطولة، هاني رمزي وحسن حسني ونيللي كريم وطلعت زكريا وعبد الله مشرف وسعيد طرابيك وسامي مغاوري وقصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الله وإخراج رامي إمام، إنتاج عام 2004.