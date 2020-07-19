أصالة: خُلقت كي أحيا ولن أستسلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كعادتها شاركت الفنانة أصالة جمهورها، بما تفكر به، ويشغلها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

ونشرت أصالة صورة لها، معلقة "أنا وحدي معي.. أُلوّن مجلسي وأُشعل شمعي وأرتّب كلّ ما حولي، وغالباً أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحدة تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّني أستصغره".

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وتابعت "أنا وحدي.. أحمل مفتاح بيتي، ولا أنسى محفظتي، وأحنّ عليّ وأرحمني، وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي، كنتُ عنّي منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّي اليوم بدأت ودّاً معي وعهداً أمام الله، بأنّي لنّ أخذلني، ولنّ أهون، أنا خُلقت كيّ أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ".

وأضافت أصالة "أستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي، أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي، أسمعني وأصدقني، ولاأعتاد ألماً ولا أُعاقبني ، أنا مسؤولة عنّي وعليّ أنّ أطمئنّ، المهمّ أنّي قدّ بدأتّ، رحلة معي وحدي، أُحيط عائلتي غير المحبّة الكثير من الأمان، أتبع حدسي أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي".

جدير بالذكر أن أصالة طرحت مؤخرا بالتعاون مع الملحن محمد رحيم أغنية بعنوان "الحب والسلام".