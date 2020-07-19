أصالة: خُلقت كي أحيا ولن أستسلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كعادتها شاركت الفنانة أصالة جمهورها، بما تفكر به، ويشغلها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.
ونشرت أصالة صورة لها، معلقة "أنا وحدي معي.. أُلوّن مجلسي وأُشعل شمعي وأرتّب كلّ ما حولي، وغالباً أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحدة تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّني أستصغره".
وتابعت "أنا وحدي.. أحمل مفتاح بيتي، ولا أنسى محفظتي، وأحنّ عليّ وأرحمني، وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي، كنتُ عنّي منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّي اليوم بدأت ودّاً معي وعهداً أمام الله، بأنّي لنّ أخذلني، ولنّ أهون، أنا خُلقت كيّ أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ".
وأضافت أصالة "أستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي، أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي، أسمعني وأصدقني، ولاأعتاد ألماً ولا أُعاقبني ، أنا مسؤولة عنّي وعليّ أنّ أطمئنّ، المهمّ أنّي قدّ بدأتّ، رحلة معي وحدي، أُحيط عائلتي غير المحبّة الكثير من الأمان، أتبع حدسي أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي".
جدير بالذكر أن أصالة طرحت مؤخرا بالتعاون مع الملحن محمد رحيم أغنية بعنوان "الحب والسلام".
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