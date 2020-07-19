تراند اليوم : "رضوى الشربيني": شواطئ في مصر تمنع المحجبات من نزول البحر

قالت الإعلامية، رضوى الشربيني، إن هناك بعض الشواطئ في مصر تمنع المحجبات من نزول البحر، أو حمامات السباحة.

وهاجمت مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة ‎ CBC ‎سفرة‎، تلك الشواطئ التي تتشدد تجاه المحجبات، واصفة موقفه بـ "المقزز"، مؤكدة أن الحجاب فرض.

وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "جتلي معلومة دلوقتي إنه الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر وحمامات السباحة، والحقيقة دى فكرة مقززة جدا وغير مقبولة أولا لأنه دينيا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه، ثانيا زى ما بنحترم حرية الست أو البنت الغير محجبة..المفروض نحترم حرية المحجبة ونشجعها عليه مش نكرهها فيه".

يذكر أن رضوى اشتهرت بمواقفها المدافعة عن المرأة، ودخلت في سجالات كثيرة بسبب آرائها المثيرة للجدل.