رامز أمير يكشف سبب حبه لأعمال الأكشن

شارك الفنان رامز أمير جمهوره مجموعة صور تجمعه بالنجم أحمد السقا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب "أمير" عبر صفحته قائلًا: "فى حب فارس السينما.. كل الناس بتسألنى إيه اللى حببك فى الأكشن.. الإجابة أهي النجم أحمد السقا". اللى حببك فى الأكشن.. الإجابة أهي النجم أحمد السقا".

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يذكر أن آخر أعمال الفنان رامز أمير مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، محمود حافظ، عابد عناني، كريم العمري، ناهد رشدي، أحمد فؤاد سليم، إخراج بيتر ميمي. وتدور أحداثه حول حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. محمود حافظ، عابد عناني، كريم العمري، ناهد رشدي، أحمد فؤاد سليم، إخراج بيتر ميمي. وتدور أحداثه حول حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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