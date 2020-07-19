مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى السينوغراف عبدالرحمن الدسوقي

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن والأسى السينوغراف الكبير الدكتور عبدالرحمن الدسوقي، الذي قدم مسيرة فنية وعلمية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع والإنجاز الأكاديمي. الدسوقي، الذي قدم مسيرة فنية وعلمية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع والإنجاز الأكاديمي. تتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة، وتسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

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