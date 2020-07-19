لماذا شكرت عائلة الجداوي زوجة السيسي؟

ونشرت عائلة الفنانة الراحلة، رجاء الجداوي، الشكر إلى انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، بسبب اهتمامها بمتابعة حالة الفقيدة أثناء مرضها.

وعبرت أسرة الفنانة الراحلة، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، عن شكرها وتقديرها لقرينة الرئيس السيسي، بعد اهتمامها بالعائلة ومواساتها لها في مصابها.

أكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، أن “ما بدر من قبل السيدة انتصار السيسي هو تكريم لرجاء الجداوي وأسرتها، كما أنه بمثابة الشرف لها ولأسرتها”.

وكانت انتصار السيسي قد سارعت لنعي الراحلة من خلال تغريدة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل. وشكرت الأسرة السيدة الأولى على هذا الموقف.

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وأكدت ابنة الجداوي لـموقع العربية نت أنها اندهشت من كم الحب الذي عبّر عنه الجمهور بعد وفاة والدتها، مؤكدةً أن هذا الأمر واساها “رغم الوجع الشديد” إثر رحيل أمها.

ولم يقتصر نعي الجداوي على الوطن العربي فقط، بل وصل إلى الصحافة العالمية، وهو ما يشعر عائلتها “بالفخر والسعادة”.

ومن جهة أخرى، كتبت حفيدة رجاء الجداوي، عبر حساب جدتها قائلة: “إنها كانت بتحب الــ instagram قوي وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفو نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه وإحنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا أننا نفضل ننزل صورها علي طول و مانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوه و كل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة فقررنا نبدأ من النهارده للأسف مش هايكون في رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس أكيد هي لو حاسه بينا هتكون فرحانه قوي”.

كشفت الابنة عن خطوتها الأولى تجاه تخليد ذكرى والدتها، حيث أكدت أنها ستستعين باقتباسات من الأقوال التي ذكرتها رجاء الجداوي، وخاصة الجمل التي تركز على تحسين سلوك الأفراد، لنشرها “في محاولة لتحسين السلوكيات وأسلوب التعامل، ذلك الأمر الذي كانت تهتم به الراحلة دائماً”.